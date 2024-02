Dans "A Table citoyens", Christian Rémésy propose une réflexion profonde sur le besoin urgent de repenser notre modèle agricole et nos politiques alimentaires. Le livre retrace l'évolution absurde de notre système alimentaire, où l'agriculture intensive détruit les sols et les écosystèmes, où une alimentation ultra-transformée ruine notre santé, et où l'empreinte carbone de notre chaîne alimentaire contribue massivement au changement climatique. Mais loin d'être uniquement un cri de révolte, ce manifeste est aussi un appel à l'action. L'auteur offre des solutions concrètes et indique un modèle agricole et des politiques publiques qui pourraient inspirer le changement. Allant des principes de la nutriécologie aux initiatives de justice alimentaire, en passant par des propositions pour une fiscalité punitive comme la taxation des aliments et boissons directement impliqués dans l'augmentation de l'obésité, le livre fournit un cadre pour une réforme en profondeur. La thèse centrale est claire : un changement radical est non seulement possible, mais nécessaire, si nous voulons créer un système alimentaire sain, équitable et durable. Le temps de l'inaction est révolu ; ce manifeste est un appel éloquent à tous les acteurs - décideurs politiques, agriculteurs, et citoyens - à prendre des mesures immédiates pour rétablir le lien vital entre la terre, la table et notre santé.