Happy Workplace. Semaine de 4 jours, télétravail...comment concilier bien-être au travail et performance de l'entreprise ?

Se préoccuper du bonheur au travail de ses salariés n'est plus réservé à quelques chefs d'entreprise humanistes, cela est devenu incontournable compte tenu des transformations récentes de notre société et des nouvelles aspirations des travailleurs. Assurer le bonheur au travail permet d'attirer et fidéliser des talents, d'accroître leur productivité et de libérer leur créativité, et cela sans entraver la performance de l'entreprise. Ce livre se veut un guide pratique pour vous aider dans ce chemin, à partir de notre expérience chez Mozoo et celle d'autres entreprises que nous avons interviewées. Nous vous dévoilerons notamment comment nous avons mis en place et pérennisé la semaine de 4 jours dans nos équipes, mais aussi pourquoi il ne s'agit que d'une brique parmi d'autres dans l'édification d'une "happy workplace". Transparence, sens, épanouissement et flexibilité en sont les matériaux. Enfin, nous mettrons en valeur d'autres expériences innovantes tentées ailleurs pour vous inspirer à aller plus loin : 0 bureaux, congés illimités, transparence des salaires, sociocratie, holacratie, etc.