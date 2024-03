Sarrebourg - Moselle Sud. Des contreforts vosgiens au pays des étangs, Edition 2024

Ce territoire lorrain discret et pittoresque se découvre au fil de l'eau et à travers des sentiers forestiers. Déployé au sud de la Moselle, autour de Sarrebourg, il s'étire le long du parc naturel régional des Vosges du nord. Fort de 48 000 ha de forêts et de 400 étangs, réserve de biosphère (Unesco), il offre un espace verdoyant à moins d'une heure de Strasbourg, Nancy ou Metz. Facile d'accès avec ses trois gares ferroviaires - Sarrebourg, Réding et Berthelming -, sillonné de transports en commun, doté de 54 km de voies navigables et plus de 314 km de pistes cyclables, c'est une région attractive et dynamique avec quelques pépites dont la grande écluse de Réchicourt, le parc animalier de Sainte-Croix, le parcours Chagall, le train forestier d'Abreschviller ou encore un musée de la 2CV.