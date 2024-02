Sherlock Holmes. Le Diadème de Béryls

Trois pierres précieuses disparaissent d'un diadème au domicile d'un banquier. Un ingénieur se voit proposer un étrange rendez-vous dans un lieu tenu secret. Lady Saint-Simon se volatilise le jour de son mariage, laissant son époux incrédule. Une jeune femme est engagée comme gouvernante à condition qu'elle porte une robe rouge et coupe ses longs cheveux... Quatre nouvelles et autant de défis pour le célèbre Sherlock Holmes et son ami le docteur Watson, dont la mémoire et le flair sont encore une fois mis à l'épreuve ! Découvrez les enquêtes de Sherlock Holmes en 12 volumes chez Librio !