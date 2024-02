La clé de la civilisation perdue. Partie 2 Sur les traces d'un monde oublié

L'étude des mystères qui entourent les premiers peuplements a permis à Graham Hancock de constater que le genre Homo était probablement plus avancé durant la préhistoire que ce qui était jusqu'alors admis. Non seulement les savoir-faire de ces populations ont été sous-estimés par la recherche scientifique mais, en outre, ils leur auraient été légués par une civilisation plus avancée, capable de prouesses que les techniques modernes ne sauraient expliquer. Dans ce cas, pourquoi ne trouve-t-on pas trace d'une telle civilisation ? C'est à la fin de la dernière ère glaciaire, dans un événement cataclysmique d'ampleur planétaire, que se cachent d'après lui les éléments de réponse.