12 clés économiques pour aborder 2030. Maîtriser les enjeux qui feront le monde de demain

Le monde tourne de plus en plus vite et de moins en moins rond. Comment ne pas nager dans un océan de circonspection en constatant par exemple que depuis trente ans, le plus important levier mis en place en matière de lutte contre le réchauffement climatique consiste à jeter de la soupe sur un tableau de Van Gogh ? Qui aurait pu prédire qu'en 2023, il faudrait faire la queue dans trois pharmacies avant de trouver un comprimé de Doliprane ? Ou qu'en ayant la mauvaise idée d'annoncer son come-back, Michel Sardou donnerait à l'URSS l'idée tout aussi mauvaise d'en faire autant ? Environnement, inflation, inégalités, institutions... les problématiques économiques qui impactent notre quotidien ne manquent pas et la surabondance d'informations auxquelles nous avons accès les rendent paradoxalement de plus en plus complexes à appréhender. Cet ouvrage éclaire 12 questions au coeur de l'actualité et dont les enjeux sont d'une importance majeure pour le futur. Fruit du travail d'une nouvelle génération d'économistes, il fournit les clés pour connaître l'état du monde actuel et comprendre les enjeux de demain, pour pouvoir réfléchir en toute connaissance de cause aux moyens d'y faire face.