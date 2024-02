Je mange quoi pendant 9 mois ?

" Et ça j'ai le droit ? " Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir quoi manger quand on est enceinte. Pauline, diététicienne-nutrionniste spécialisée dans la maternité répond à toutes les questions que vous vous posez : - Zoom sur les besoins nutritonnels pendant la grossesse - Une assiette équilibrée en toute facilité - Lutter contre les maux : nausées, troubles digestifs, rétention d'eau... - L'indispensable tableau des aliments à bannir ou à éviter - Une alimentation adaptée aux problématiques de chacune : diabète gestationnel, hypertension, grossesse végétarienne... + 40 recettes de snacks, plats faciles, desserts, boissons, toujours gourmandes & healthy !