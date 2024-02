Au secours, mon jardin crève de chaud !

Et si le jardinier, habitué à faire " avec " les saisons, n'était pas le mieux placé pour adopter de nouvelles stratégies et de nouvelles méthodes pour continuer à cultiver un jardin beau et productif ? Dans ce guide, l'auteur donne toutes les clés pour comprendre et agir : - L'évolution du climat et ses conséquences pour le jardin - Economiser l'eau, arroser juste, pailler - Se protéger du soleil - Choisir les bonnes plantes résistantes - Anticiper les problèmes sanitaires