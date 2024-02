Cartes divinatoires d'Algariel

Cet oracle de 32 cartes est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par des forces spirituelles. Ses graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi vos aptitudes cachées. La richesse de ses symboles en fait un outil complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Ces cartes vous permettront d'obtenir les réponses à vos préoccupations et vous aideront à dévoiler les événements de votre avenir, à entraîner votre intuition, à entrer en contact avec les esprits. Il est également possible de faire des tirages en relation avec les vies antérieures.