Pokémon Maxi coloriages Pixel Art en folie

Colorie tes Pokémon préférés dans un cahier de coloriages pixels inédit ! Dans ce cahier, retrouve 48 pages de coloriages avec les Pokémon sous forme de pixels ! Donne des couleurs à Pikachu et ses amis, reproduis les modèles et découvre qui se cache derrière les coloriages mystères. Colorie pixel après pixel pour devenir un véritable Dresseur Pokémon ! En bonus : 150 stickers offerts ! Pour encore plus de Pokémon Pixels, retrouve les Cartes à gratter !