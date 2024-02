Un potager en pots

- Pour les appartements, les balcons, les fenêtres et de manière générale, les petits espaces, mais aussi pour faire pousser à l'abri du froid hivernal et pouvoir rentrer et sortir les plantes au gré des températures. - Toutes les techniques pour faire pousser des légumes en pots : choix du matériel et de la taille du contenant, les substrats et terreaux, la fertilisation, l'arrosage. - 50 fiches de culture de légumes à faire pousser en pots.