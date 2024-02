Impression 3D pour les Nuls. 2e édition

La science-fiction débarque dans votre salon ! La fabrication additive se démocratise et ce livre démystifie son jargon industriel en vous montrant comment cela fonctionne, ce que vous pouvez fabriquer, où trouver des ressources, comment détecter des opportunités commerciales, et même comment fabriquer votre propre imprimante 3D. Une révolution en marche ! Des machines de fabrication additive produisent déjà des prototypes, des implants médicaux, des prothèses, des bijoux, des accessoires, des pièces de moteurs... Bien choisir son outil. Un tour d'horizon des technologies additives pour choisir votre machine. Une communauté active. Découvrez les sites web qui proposent des logiciels et des fichiers modèles d'objets. De l'ancien au nouveau monde. Toutes ces entreprises qui naissent autour de cette technologie, et toutes celles qui vont devoir s'adapter ou périr. Les machines personnelles. Découvrez les géométries cartésiennes, delta et polaires des imprimantes 3D grand public. La philosophie RepRap. Instructions détaillées d'assemblage et réglage d'une machine de type RepRap : composants, électronique, logiciels.