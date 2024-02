ça m'est bien égal

Ca m'est bien égal de ce que tu penses de mes cheveux, de mes yeux, de mes doigts de pied ou de mon nez. Ca m'est bien égal de ce que tu penses de mes bottes ou si tu n'aimes pas ma robe... Amies dans la vie et toutes deux lauréates d'un Caldecott Honor, les deux illustratrices de cet album savent que les différences ne font que renforcer l'amitié. Chacune d'elles mettant en scène une fillette distincte qui lui rappelle sa propre enfance, les deux ont collaboré sur les détails du décor, en utilisant une palette qui se limite au bleu sarcelle et au jaune que rehausse le trait au crayon graphite. Au final, ces souvenirs mêlés se sont fondus sur l'ensemble des pages en une seule création unifiée. Julie Fogliano est une autrice à succès, dont la qualité des textes, rythmés et poétiques, lui a valu maintes récompenses aux Etats-Unis, de nombreuses traductions à l'étranger. On lui doit, dans la même collection, le bel album, illustré par Lane Smith, Il était une fois une maison. Ce nouveau titre, hymne à l'amitié, plaira tout particulièrement aux plus petits, à partir de 3-4 ans.