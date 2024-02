Mes animaux tout doux

Sans bruit, le chat suit la souris, au milieu des feuilles, le panda joue avec les papillons, sur la banquise, l'ourson blanc attend sa maman... Un imagier des animaux à toucher. De belles matières pour éveiller la curiosité et les sens. Un jeu de noir et blanc très contrasté pour une meilleure lisibilité des images des plus petits. Un livre tout en poésie et en délicatesse de Xavier Deneux.