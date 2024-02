S’entrainer aux QCM

S'exercer aux QCM est un livre inédit de préparation à l'internat de pharmacie, destiné aux étudiants en 4e et 5e année de pharmacie, intégré à la collection de référence, Prépa Pharma. Cette épreuve représente 20 % de la note finale et pourtant elle est bien souvent négligée car considérée comme redondante avec les cas cliniques. C'est évidemment faux car répondre à des QCM est une mécanique à laquelle il faut s'entraîner et c'est l'objectif de cet ouvrage. Ce livre est une source de QCM inédits avec des corrections détaillées ainsi que des rappels de cours. Les questions et les corrigés ont été relus par des professeurs de l'université de Lille, garantie de qualité et de conformité du contenu aux exigences du concours. Le livre propose des compléments numériques : un concours blanc en ligne, corrigé.Les deux auteurs souhaitent aider les étudiants dans la préparation d'un concours difficile grâce à l'expérience accumulée après deux années de préparation.