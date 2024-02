L'Art de l'hypnose avec François Roustang

Après avoir été jésuite, puis psychanalyste pendant vingt ans, François Roustang s'intéresse à l'hypnose. Il se forme aux Etats-Unis avec Judith Fliess et le courant des héritiers de Milton Erickson. Sa plongée dans le phénomène hypnotique sera pour lui, une vraie révélation et une ouverture. Tout l'intéresse : les patients, la théorisation, la singularité, la recherche scientifique, les cas cliniques et l'enseignement. Sa soif de comprendre a apporté un magnifique éclairage sur le phénomène hypnotique. Il lui trouve plusieurs définitions : veille paradoxale, veille généralisée, perception élargie. Les découvertes de François Roustang, sa façon originale de travailler, la profondeur de sa pensée apparaissent tout au long de ce livre, qui permet de préciser un peu plus le phénomène hypnotique et la transmission de la pratique de l'hypnose au sein de l'école de formation fondée avec Jean-Marc Benhaiem. Sont ainsi rassemblés des contenus inédits, fruits des échanges de Jean-Marc Benhaiem et de François Roustang, qui s'échelonnent de septembre 2002 à novembre 2016, année du décès de ce grand penseur.