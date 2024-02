Réveillez votre magnétisme. Connectez-vous à votre énergie intérieure et développez vos capacités !

Découvrez le monde du magnétisme et des magnétiseurs ! Tous les êtres vivants sont parcourus par des flux d'énergie vitale, dont la libre circulation garantit le bien-être et la vitalité. Découvrez le magnétisme et comment les magnétiseurs interagissent avec ces énergies pour apaiser, soulager les douleurs et dénouer les points de blocage. Retrouvez dans ce livre : - L'histoire et les origines du magnétisme, pour comprendre comment cette méthode s'est développée. - Des rituels de préparation physique et mentale et des conseils pour vous éveiller à votre propre énergie intérieure. - Des exercices bien-être pour évaluer la stabilité de votre flux énergétique et savoir agir dessus. Apprivoisez votre flux d'énergie vitale et développez vos pouvoirs énergétiques !