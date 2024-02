Retrouver le pouvoir d'enfanter. L'accouchement surmédicalisé face à la vérité de la naissance

Roxanne Malow, activiste féministe et créatrice de contenus, analyse les défaillances de notre société et les souffrances physiques et psychiques induites pour les personnes enceintes. Elle défend la liberté du corps des femmes et préconise l'enfantement naturel. Pour ne plus " accoucher " (= se coucher, s'aliter) mais " enfanter " (= mettre au monde) ! Un livre d'actualité qui donne des pistes pour les futures naissances ! Système de santé entravé par le capitalisme, lobby pharmaceutique surpuissant, survalorisation patriarcale du médecin... L'hôpital est devenu inhospitalier ! La peur et le stress de l'hôpital n'est compatible avec l'enfantement : explications physiologiques et hormonales du corps enceint, risques liés à la péridurale Comment se réapproprier son corps, renouer avec son instinct, se faire accompagner par des expertes de la naissance (sage-femme, doula...) et non de la médecine