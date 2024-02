Gaspard et la marmite magique

A quoi sert une marmite de compote magique à notre époque ? Un jour, Gaspard croise le chemin d'un vieux magicien un peu désemparé. Le vieil homme lui fait don d'une marmite un peu spéciale. Une marmite... de compote magique ! Cette vieille casserole transformée en arme aussi improbable que redoutable va donner une idée au petit garçon : devenir un super-héros et sauver l'Humanité ! Entouré de sa bande de copains qui se sont inventés de sacrés déguisements pour l'occasion, Gaspard doit cependant se rendre à l'évidence. Il n'y a aucun crime à combattre dans leur petit village de 328 habitants... Peut-être qu'à "Nouillorque" , il y aurait de quoi faire ! Pourtant, la terre va bientôt se mettre à trembler... est-ce un séisme, les activités de la mine qui reprennent ou une chose monstrueuse tapie là sous la terre ? Nos trois amis vont découvrir un secret bien caché sous la surface depuis des années, un secret qui dépasse largement leur imagination et qui serait lié au vieil homme triste... D'ailleurs ce monsieur a-t-il toujours été triste ? Quelle est son histoire et pourquoi cette marmite s'est-elle retrouvée entre les mains de Gaspard ? Après R. U. R et le soulèvement des robots, la jeune prodige tchèque Katerina Cupová revisite, avec beaucoup de fantaisie, un conte traditionnel en bande dessinée de super-héros rural et loufoque ! Avec son inventivité narrative et son style graphique coloré, l'autrice nous offre un album drôle et décalé, qui reste un régal tout public, que l'on aime ou non la compote.