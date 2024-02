Comment déronchonner des papis et mamies ronchons en 10 leçons

Des papis et mamies ronchons qui radotent et râlent tout le temps, c'est difficile à supporter ! Pas de panique, on va les déronchonner étape par étape... Pour les vacances, tu vas chez tes grands-parents ! C'est chouette... même s'ils n'entendent rien et râlent tout le temps ("c'était mieux avant"). Comment déronchonner des papis et mamies qui radotent et exigent qu'on se lave les mains avant le déjeuner ? Au programme : bibliothèque, randonnée pédestre et surtout... pas de télé, quelle plaie !