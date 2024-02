Partir loin

Chaque soir, avant d'aller dormir, découvrez une nouvelle contrée... Depuis le pays des volcans jusqu'à la région des lacs, en passant par l'espace et les grandes villes, amusez-vous à compter les chameaux, les dinosaures bleus, ou les ours blancs en scaphandre ! De courtes histoires accompagnées d'illustrations foisonnantes, à lire et à regarder seul ou à deux pour rejoindre le pays des rêves et de l'imaginaire. Un livre conçu par l'équipe des cahiers Petit Gramme, très aimés des libraires.