Infirmière : je fais quoi après ? Spécialisations IDE, Passerelles, Reconversion

Ce livre s'adresse aux infirmiers hospitaliers qui souhaitent changer de vie. Le sujet de la reconversion des infirmières est au coeur de l'actualité depuis plusieurs années maintenant. Quitter l'hôpital, oui, mais pour faire quoi ? Ce carnet de bord va accompagner les infirmiers qui désirent changer de profession en faisanr un focus sur leur carrière et en décrivant toutes les évolutions envisageables. Cette méthode pédagogique innovante a déjà aidé des milliers d'IDE à trouver leur voie professionnelle. Dans une maquette agréable et colorée, on y trouvera des conseils, des témoignages de ceux et celles qui ont sauté le pas, le vécu de l'autrice comme coach et infirmière qui accompagne d'autres infirmières (grâce à l'expertise Charlotte K), des espaces réservés à de l'autocoaching avec des espaces que le lecteur pourra annoter et compléter, ainsi que des exercices pour mieux avancer dans sa réflexion, ainsi que des invités, professionnels du secteur de la santé, qui viendront apporter leur expertise.