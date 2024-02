Les études philosophiques N° 1, février 2024

La " sympathie " est aujourd'hui une notion évidente et galvaudée ; si l'on met de côté son usage dans l'Antiquité, elle a cependant une date et un lieu de naissance bien connus chez le philosophe anglais Hume, au XVIIIème siècle. Les six articles présentés dans ce dossier, dirigé par deux spécialistes du sujet, Jacques-Louis Lantoine et Francesco Toto, montrent de quelle façon cette origine humienne doit être réévaluée ; ils proposent donc de faire une histoire de " la sympathie avant la sympathie ", autrement dit avant son apparition officielle chez Hume, en détaillant l'archéologie de la notion de Montaigne à Mandeville, en passant notamment par Descartes, Spinoza et Leibniz. Un article est publié en Varia ; il est consacré à un nouvel examen, établi à la lumière de la traduction chinoise des Catégories d'Aristote par les Jésuites, de la fameuse thèse de Benveniste sur la dépendance de l'ontologie aristotélicienne de l'ousia à la langue grecque. L'auteur conclut à ce sujet : " L'intraductibilité du mot " substance " consiste, d'une part, dans la non-superposabilité des connotations philosophiques entre le terme gréco-latin et son " équivalent " chinois ; d'autre part, dans l'incompatibilité grammaticale (la structure de prédication en grec et son absence en chinois) ".