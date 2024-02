Petit Larousse des plantes d'intérieur Fran Bailey Zia Allaway Vous aimiez les feuillages originaux ? Vous rêvez d'une petite jungle dans votre salon ? Cactus et succulentes vous attirent par leur facilité d'entretien ? Illustré de plus de 500 photographies, dessins et pas à pas, ce guide vous permettra de choisir les bonnes plantes, de les entretenir facilement et de profiter toute l'année du coin de verdure relaxant et décoratif que vous aurez eu plaisir à imaginer pour votre intérieur. Inspirez-vous des créations de l'auteur expliquées étapes par étapes pour réaliser un mini-jardin de cactus, détourner un vase en terrarium, suspendre un kokedama... Sélectionnez parmi les 180 fiches détaillées les plantes qui vous plaisent et s'adapteront le mieux aux conditions de culture de votre salon ou de votre cuisine ! Découvrez en images comment les entretenir, les multiplier et les soigner, guidé par des conseils clairs et précis. Le guide indispensable pour avoir la main verte !