Le petit Larousse du jardin mois par mois

Le livre de bord du jardinier pour avoir un beau jardin toute l'année. - UN GUIDE COMPLET POUR SAVOIR TOUT FAIRE, AU BON MOMENT : plantation, entretien, taille, multiplication, soins... - TOUTES LES ACTIVITES DU JARDINIER, classées par mois et par endroits du jardin : jardin ornemental, balcon, terrasse, potager, verger... - TOUTES LES PLANTES : fleurs saisonnières, bulbes, rosiers, arbres et arbustes, grimpantes, pelouse, légumes et fruits. - DES REPERES ECOLOGIQUES SIMPLES, qui s'appuient sur l'observation de la nature au l des mois : météo, état du sol, flore et faune, climat... - PLUS DE 800 PHOTOS ET DESSINS et 600 encadrés illustrant avec précision les gestes et techniques du jardinier, ainsi que l'évolution du jardin et des plantes au fil de l'année. - DES AUTEURS EXPERIMENTES, qui sont d'authentiques jardiniers pratiquant leur savoir-faire à travers toutes les régions de France.