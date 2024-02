Réveillez votre beauté énergétique !

Vous désirez retrouver votre éclat naturel et faire résonner l'harmonie en vous ? Ce merveilleux guide, éclairant et initiatique, fruit du savoir-faire pluriel de Mayia Alleaume, vous révèle toutes les clés pour rayonner de lumière intérieure et extérieure. Entretenez votre beauté énergétique : En vous reliant aux forces de la nature (cycle des saisons, de la lune...) grâce à des rituels de connexion pour vous ressourcer pleinement. En renforçant votre aura et en alignant vos chakras par des pratiques de purification et de réconciliation. En créant votre espace sacré pour manifester vos intentions et vibrations de plénitude. En prenant soin de votre corps en pleine conscience : méditations, respiration, automassages aux pierres de beauté et gua sha... En utilisant tous les outils de guidance pour réveiller vos ondes positives : cristaux, oracle, pendule, plantes, huiles essentielles, sons, voix. En alliant santé et vitalité des couleurs dans vos plats cuisinés.