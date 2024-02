Cahiers Bataille N° 6 : Amérique latine

Le sixième numéro des "Cahiers Bataille" est dédié à l'intérêt de Georges Bataille pour les civilisations précolombiennes et, plus généralement, le monde hispanophone et lusophone, ainsi qu'à l'accueil et à l'influence, hier et aujourd'hui, de ses écrits dans différentes aires géographiques du continent latino-américain que l'on peut aussi appeler Amérique disparate étant donné que d'autres démarcations (territoriales, bien sûr, mais aussi symboliques et cosmiques) pourraient s'y établir. Peut-on parler d'une influence directe de Bataille sur des mouvements ou des courants de pensée des pays d'Amérique latine ? Au Brésil, par exemple, son oeuvre a connu un regain d'intérêt dans les années 2010 avec la retraduction des grands classiques (l'Erotisme, l'Expérience intérieure, la Part maudite, la Littérature et le mal), et la traduction de textes inédits (Le coupable, Sur Nietzsche, Théorie de la religion, les articles pour Documents). Tout concourt à envisager de nouvelles interfaces de recherche - points de contact et points de fuite -, notamment autour des ethnographies amérindiennes actuelles. Des éditeurs, poètes, chercheurs de différentes disciplines (philosophie, littérature, histoire, histoire de l'art, anthropologie, sociologie, études politiques, psychanalyse) et de différents pays latino-américains et européens, ont participé à ce numéro.