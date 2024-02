Cinémas de Bombay. La fabrique collective du rêve

Ville coloniale et port de commerce international, Bombay devient une capitale mondiale du cinéma dans les années 1930. La " City of Dreams " indienne voit émerger un paysage de salles composé de lieux spectaculaires et d'autres, plus anonymes, où va naître le cinéma comme pratique culturelle populaire et art national. Du quartier de Colaba à celui de Grant Road, cet ouvrage emmène son lecteur dans une histoire culturelle de la ville moderne au prisme de ses salles de cinéma. Il révèle les correspondances architecturales entre les salles de Bombay, Calcutta, Delhi, Chandigarh et Jaipur et replace Bombay, aujourd'hui Mumbai, dans un réseau de métropoles mondiales.