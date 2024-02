Parlement[s N° 39/2024 : Gouverner et administrer l'URSS post-Stalinienne

A la mort de Joseph Staline en 1953, l'URSS est un empire immense et divers. Le plus vaste Etat du monde abrite plus d'une centaine de nationalités, se répartissant dans les quinze républiques qui le composent. Depuis la Révolution de 1917, et tout particulièrement sous Staline (1924-1953), un régime autoritaire et centralisé est progressivement mis en place afin d'assurer le contrôle social nécessaire à la création du nouveau monde socialiste. Pour gouverner les espaces et les populations, l'Etat-Parti déploie une administration nombreuse, aux méthodes souvent coercitives. Si les effets sociaux de l'expérience stalinienne ont été explorés par l'historiographie, la période post-stalinienne (1953-1992) est moins connue. Ce numéro contribue au renouvellement historiographique visant à affiner et à nuancer l'image d'un Etat-Parti vertical et omnipotent dans l'URSS post 1953, et à interroger les sphères et les pratiques du gouvernement. L'étude des capacités et leviers de mobilisation étatiques, de la coordination et des concurrences entre les échelons de gouvernement est en effet susceptible de révéler les spécificités du système socialiste et de l'Etat soviétique et ses évolutions jusqu'en 1992. Qui sont ceux qui gouvernent et administrent l'URSS ? Comment construisent-ils les politiques publiques et les étendent-ils à de nouvelles sphères d'intervention ? Comment les institutions chargées du gouvernement font-elles face aux impératifs de modernisation ? De quels degrés d'autonomie, d'initiative et d'innovation les acteurs locaux disposent-ils pour appliquer des normes venues du centre ?