Dessiner le futur. Le manuel du débutant

Une équipe d'artistes professionnels du monde entier explique comment donner vie à des droïdes incroyables, à des voyageurs humains, à des engins spatiaux de haute technologie ou à des armes futuristes... Les premiers chapitres présentent les notions fondamentales et des conseils à intégrer dans sa pratique du dessin. Crayons, stylos, marqueurs, peinture, toutes les techniques traditionnelles sont abordées. Les tutoriels montrent ensuite comment appliquer ces connaissances, avec différents sujets et styles à explorer. L'accent est mis sur le rendu des textures, l'éclairage, la combinaison des formes et les sources d'inspiration possibles. Chaque contributeur partage de précieux conseils et astuces ainsi que son approche unique du processus de dessin et de colorisation. Ce manuel fournit ainsi au dessinateur des clefs essentielles pour développer lui-même un univers cohérent, avec tout l'entrainement nécessaire pour réaliser un projet personnel et donner réalité à de nouveaux mondes futuristes.