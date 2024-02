Star Wars Légendes - La guerre des clones Tome 3

Alors que le Jedi Quinlan Vos semble de plus en plus s'enfoncer dans le côté obscur de la Force, voilà qu'il doit affronter Aayla Secura, son ancienne apprentie, et son vieil ami Obi-Wan Kenobi ! Pendant ce temps, le chevalier jedi Anakin Skywalker et l'apprenti Sith Asajj Ventress ne semblent être obsédés que par une seule chose : terrasser l'autre en duel ! Enfin, un récit complet autour des origines du Général Grievous est également à retrouver dans cet épais 3ème volume consacré à la période la plus riche de l'univers étendu.