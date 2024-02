Demon Slayer Roman Tome 3 : Le train de l'infini

Au terme d'un éprouvant combat, Tanjiro et ses amis ont anéanti les démons qui avaient élu domicile sur le mont Natagumo. Après avoir terminé leur rééducation et leur entraînement au domaine des papillons, les jeunes pourfendeurs reçoivent un nouvel ordre de mission. Ils vont cette fois assister Rengoku, le Pilier de la flamme, pour détruire le démon qui se trouve à bord du Train de l'Infini et qui a déjà fait plus de quarante victimes. Plus qu'un manga, un phénomène ! Plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1 ! Si la série principale de Koyoharu Gotouge s'est achevée avec le 23e tome, les nombreux projets autour de la licence continuent d'éveiller l'intérêt des fans. Ainsi ce mois-ci nous proposons la suite de cette incroyable épopée en roman jeunesse. Ce troisième volume s'attarde sur la tragique mission du Train de l'Infini qui a bouleversé les lecteurs et les spectateurs.