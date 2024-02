Lulu Tome 12 : Faut pas s'en faire !

Quand on se sent tout petit face aux grandes inquiétudes de la vie, ce n'est pas toujours facile d'aborder les sujets qui nous tracassent ! Par chance, Lulu et ses amis savent que rien n'est insurmontable, et qu'un peu de bienveillance peut mettre beaucoup de baume au coeur ! La peur de la solitude, la susceptibilité, les disputes et les grosses fatiguent... Lulu est formelle : faut pas s'en faire ! En deux planches drôles et justes, Lulu montre comment résoudre ses tracas quand on est une petite fille de 9 ans. Le dessin rassurant de Marylise Morel anime ces 24 histoires tendres.