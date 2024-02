Les nouveaux Tome 5 : Le clou du spectacle

Cette année dans la classe, c'est encore un sacré numéro ! Momo va rencontrer Amélia la grande aventurière, Jean-Marie, qui tient le record du monde du redoublement, Médor, un chien vraiment trop sage, Marcus, la puce championne de saut en longueur, Julien, un jeune garçon plus pourri que gâté, Olivier le hêtre, Helmut et son solo de flute ensorcelant, Cindy l'étoile filante, Arthur le fils du père Noël... Et le clou du spectacle ? Une armée de nouveaux, bien décidés à remplacer la classe de Momo !