Grand livre de logique. + de 250 jeux variés

La collection Cerveaux actifs connaît un grand succès et l'intérêt du public ne cesse de se confirmer au fil des titres. Des jeux variés pour s'amuser à : - trouver des ressemblances et des différences ; - résoudre des énigmes logiques ; - déchiffrer le sens figurés des mots ; - combiner les perspectives ; - faire une enquête criminelle ; - faire du calcul mental ; - décoder des messages cachés, etc. Des capsules pour : - comprendre la différence entre logique et intuition ; - distinguer l'intuition des idées reçues ; - reconnaître ses biais cognitifs ; - améliorer son jugement, etc.