N'as-tu pas un....Seigneur ?

Mes lèvres impures Sens le parfum sublime à mes lèvres impures ! C'est le sonnet final, ainsi que tu le vois : Le Dieu paisible et doux, en colère parfois, Comme un père attendri m'a gardé des souillures ! Sous des cieux incertains, nos voix n'ont de textures ! Voudrons-nous, désormais, nous perdre dans les bois, Ou vivre un éternel que l'on touche des doigts ? Contre le mal d'aimer, pas d'autres encablures ! Devant l'égarement, je pleure bien toujours : Tombeaux de l'existence, absolvez mes amours ! Et me voilà banni de votre noble culte ! Oui ! Le drapeau humain nous amène au trépas ! Mais la gloire appartient à Celui qu'on insulte ! Hommes Frères, le Mal ne guérit ici-bas !