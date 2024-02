L'hyperphagie boulimique chez l'adulte. Guide pratique pour cheminer vers la guérison

Vous avez un rapport problématique à la nourriture, mais ne vous reconnaissez pas dans les TCA "connus" comme l'anorexie et la boulimie ? Vous mangez régulièrement de manière compulsive, en ayant l'impression que cela vous aide à calmer certaines émotions ? Peut-être souffrez-vous d'hyperphagie boulimique. Alors, comment reconnaître cette pathologie ? Quelles sont les causes de cette maladie et surtout, comment en sortir ? A l'aide de tests d'autoévaluation, de schémas explicatifs ou encore de témoignages, Alice Hussonnois propose un véritable parcours vers la guérison. Elle y décrit les différents symptômes de l'hyperphagie boulimique, les facteurs qui aggravent et maintiennent ces symptômes et, enfin, des solutions concrètes pour sortir de cette spirale infernale. En s'appuyant sur son expérience personnelle et professionnelle, l'autrice apporte des outils utiles à tous ceux qui souffrent d'hyperphagie boulimique, ainsi qu'à leur entourage.