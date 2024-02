L'amour les entraînera-t-il vers la chute ? Maxine, étudiante en histoire de l'art, a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant est une lutte pour se reconstruire, mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis, à ses cours, et surtout grâce aux Narcotiques Anonymes. C'est aux NA qu'elle rencontre Garrett, qui est encore plus secret qu'elle : promis à un brillant avenir au sein de son groupe de rock, la drogue, l'alcool et les filles sont devenus des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière. Peu importe qu'il ait une bonne raison d'avoir plongé une première fois. Au fur et à mesure des séances, Maxine et Garrett vont trouver du réconfort dans les passions de l'autre. Leur relation est cependant dangereuse, et surtout interdite : on ne remplace pas une addiction par une autre. Les quelques instants de bonheur qu'ils s'accordent leur sont précieux, mais les aideront-ils à faire face ou les entraineront-ils vers la chute ?