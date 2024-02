Annales de Démographie Historique N° 2/2023

Fondées en 1964, les Annales de démographie historique, seule revue francophone du domaine, sont le lieu de publication des recherches internationales sur l'histoire, ou plutôt les histoires de la population telles qu'elles se présentent aujourd'hui : des travaux démographiques soucieux de leurs méthodes et de leurs catégories d'analyse, des approches largement ouvertes sur l'histoire sociale et sur l'histoire de la santé, plus généralement attentives aux approches des autres sciences sociales.