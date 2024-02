Paysages et jardins, architecture, motifs, animaux, costumes traditionnels, villes trépidantes, gastronomie, culture populaire et scènes de vie... découvrez dans cet ouvrage tout l'univers du pays du Soleil Levant. Avec de simples crayons de couleur ou feutres, coloriez chaque case numérotée pour découvrir 100 illustrations inédites. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer !