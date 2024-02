Les aventures du jeune Lupin Tome 2 : Le mystère de la fleur de lis

Il a beau être le jeune voleur le plus rusé de la ville, Lupin n'en reste pas moins un véritable aimant à ennuis. Et cette fois-ci, voilà qu'on l'accuse du meurtre de Mme Générouse et de M. Fraude, les directeurs de son ancien orphelinat ! S'il veut prouver son innocence, Lupin n'a d'autre choix que de trouver le véritable meurtrier et, surtout, d'établir le lien entre le double meurtre et la disparition d'un rubis d'une valeur inestimable, qu'on l'accuse également d'avoir volé.