L'animal, guérisseur de la famille. A la découverte de la constellation animale

Des témoignages touchants qui décryptent nos relations avec nos animaux, membres à part entière de notre famille et participants à son bien-être. La constellation familiale permet d'explorer les dysfonctionnements du système familial. Dans la constellation animale, on inclut l'animal en tant que sujet : il peut être soigné ou aider un autre membre de la famille. Vétérinaire et psychopraticienne formée aux constellations familiales, Catherine Rigal nous présente son protocole de constellation animale afin de pouvoir le mettre en pratique chez soi.