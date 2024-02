L'économie en 100 mots d'actualité

Crise financière, chômage, croissance, dettes publiques : l'actualité économique envahit notre univers quotidien. L'économie, ses théories sous-jacentes, ses institutions, ses acteurs sont omniprésents dans les médias. Mais cette actualité rapide et changeante n'offre pas toujours au citoyen le temps de comprendre le sens et les enjeux des événements : que représentent les indices boursiers et qu'est-ce qu'un krach ? Qu'est-ce que le produit intérieur brut (PIB) et reflète-t-il vraiment le bien-être d'une société ? Pourquoi et comment se déclenchent les crises financières ? Les banques commerciales peuvent créer de la monnaie : vrai ou faux ? A l'heure où bien des certitudes économiques ont été ébranlées par la crise, le présent ouvrage tente, en décortiquant une centaine de mots couramment utilisés dans les médias, de fournir au lecteur des repères pour approfondir sa propre réflexion. La démarche - avant tout journalistique - vise à rendre accessibles au plus grand nombre les bases de l'actualité économique.