Mes 20 premiers signes

Le premier imagier des signes pour apprendre aux tout-petits à s'exprimer et se faire comprendre bien avant l'arrivée du langage. Grâce à 20 gestes/mots, communiquez facilement au quotidien avec bébé ! Il ne tardera pas à vous imiter et pourra vous signifier quand il veut dormir, qu'il faut lui changer la couche, qu'il a faim, qu'il veut son doudou... et même vous réclamer un câlin ou signifier qu'il vous aime !