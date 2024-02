Les reines de sang : Rani Lakshmi Bai, la séditieuse. Tome 2

Rani se réfugie dans les paradis artificiels alors que grandissent les tensions entre colons et natifs, notamment chez les cipayes où gronde la rumeur de la révolte. De plus, l'état de santé du Roi de Jhansi se fait de plus en plus préoccupant, excuse rêvée pour une éventuelle invasion de l'Empire. Mais la tentative ratée d'assassinat du Major Ellis va sortir notre héroïne de sa torpeur.