La classe dont tu es le héros : Mission cinéma ! CP/CE1

La sortie au cinéma avec ta classe a dégénéré : ton maître a traversé l'écran géant du cinéma ! Et qui doit le sauver ? C'est toi, bien sûr ! Grâce à ta combinaison spéciale, te voilà projeté(e) en plein film. Et ne t'avise pas de poursuivre des cowboys du Far West ou d'être transformé en dessin-animé. A toi de jouer ! Dans cette série, c'est toi le héros ou l'héroïne de l'histoire : tu dois faire les bons choix pour sauver le professeur de ta classe de CP dans un parcours plein de surprises. Chaque tome te propulse dans un univers décoiffant : sous l'océan, dans un château fort, au pôle Nord, au milieu de l'espace, au coeur d'un volcan ou dans la jungle... Prépare-toi : tu risques de ne pas décrocher de ces livres réjouissants. Des livres-jeux adaptés aux enfants de 6-7 ans qui leur font vivre mille et une aventures !