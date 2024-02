Les Vacances de Nor. Tome 1

Entre merveilleux, fous rires et amitiés, vivez un formidable été ! Pour l'éloigner des jeux vidéo, les parents de Nor l'envoient à la campagne chez ses grands-parents. Dans ce petit village reculé, empreint de magie, de contes et de légendes, Nor a le sentiment d'avoir été trahi par ceux qu'il aime. Chargé par son grand-père de veiller sur un troupeau de nuages indisciplinés, il rencontre une gardienne de chardons et un enfant à demi-invisible. Ensemble, ils vont devoir sauver la forêt d'un monstre qui dévore les créatures magiques.