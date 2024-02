Un assistant de rêve Tome 1

Jung Oh pensait avoir trouvé un job d'assistant à temps partiel. Mais il était loin de s'imaginer qu'il allait travailler avec Ibeom, un shaman séduisant et glacial. Lors de leur première mission, il découvre qu'il est maudit : en échange de son pouvoir, il est pris de pulsions sexuelles démesurées. Heureusement pour lui, Jung Oh est toujours prêt à lui donner un coup de main...