Histoire de la 1re armée française

70 ans après la capitulation des Allemands, le récit de l'ancien commandant en chef de la Première armée française est essentiel pour comprendre la part militaire prise par la France à la victoire des alliés en Europe, des plages de la Provence jusqu'en Bavière et en Autriche. La Première Armée a pour particularité de réaliser l'amalgame entre les unités débarquées d'Afrique et d'Italie et quelque 130 000 FFI qui se sont joints au combat pour la libération de l'Europe. De Lattre, né en février 1889, est lieutenant de cavalerie pendant la Première guerre mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, il devient le plus jeune colonel, puis le plus jeune général de l'armée française. En 1940, il bat les allemands à Rethel. Arrêté et condamné à 10 ans de prison, il s'évade en 1943 et rejoint l'Algérie où il prend le commandement de la Première armée. Il s'empare d'Elbe et débarque en Provence en août 1944. La Première armée libère 25 départements et sauve la ville de Strasbourg. Le 8 mai 1945 à Berlin, Jean de Lattre signe au nom de la France l'acte de capitulation de l'Allemagne. En 1949, il est le premier Commandant en chef des armées de Terre d'Europe occidentale. En 1950, il est nommé Haut-Commissaire de France en Indochine. Il meurt en janvier 1952. Cette histoire est enrichie par les souvenirs et archives personnelles du grand chef militaire. Un grand classique qui garde toute sa force et sa valeur historique.