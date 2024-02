La culture maraîchère biologique. Techniques et philosophies pratiques

Organisation, planification, travail (ou non) du sol, cultures et choix variétal, récoltes, aménagements, revenus, santé physique et psychologique... cet ouvrage aborde le maraîchage biologique de manière élargie et transdisciplinaire, approfondissant ses différents aspects, afin d'en renforcer le sens, sans entretenir les illusions, pour que les projets agricoles à taille humaine réussissent à se maintenir dans le temps